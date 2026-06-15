В Карелии прекратили дело о гибели троих туристов из Волгограда

— Стоимость похода составила около 70 тысяч рублей с каждого участника, частью из которых Олег распоряжался по собственному усмотрению, в том числе расходовал на ремонт своего личного оборудования и на его прокат. Таким образом, он оказал дополнительные услуги участникам мероприятия. Также не для всех участников были приготовлены спасательные жилеты, что тоже является грубым нарушением со стороны организатора заплыва. Такой человек должен быть отстранен от подобного занятия во избежание возможных новых трагедий и арестован, как минимум, на время расследования, — высказывались родные погибших в обращении к главе СК РФ Александру Бастрыкину.