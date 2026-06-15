В Калининград привезли «Розовый натюрморт» Кузьмы Петрова-Водкина

В Калининград привезли «Розовый натюрморт» (1918, холст, масло) Кузьмы Петрова-Водкина из основной экспозиции Государственной Третьяковской галереи — в рамках ежегодного проекта Кафедрального собора на острове Канта. Именно там и проходит выставка одной картины. Как рассказали в пресс-службе «Острова Канта», натюрморт можно будет увидеть в течение месяца.