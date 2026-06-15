Ростовчан ожидает два месяца без магнитных бурь

Специалисты отмечают начало периода затишья на Солнце. Согласно текущим графикам геомагнитной активности, показатели на ближайшие два месяца находятся в зоне низкого уровня воздействия — отмечены зелёным цветом. Это означает, что спокойная геомагнитная обстановка сохранится практически до конца лета.