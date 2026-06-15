Ростовчан ожидает два месяца без магнитных бурь

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, июнь и июль пройдут для жителей Ростовской области без значительных магнитных бурь.
Специалисты отмечают начало периода затишья на Солнце. Согласно текущим графикам геомагнитной активности, показатели на ближайшие два месяца находятся в зоне низкого уровня воздействия — отмечены зелёным цветом. Это означает, что спокойная геомагнитная обстановка сохранится практически до конца лета.
Единственным фактором, способным изменить прогноз, могут стать мощные солнечные вспышки либо появление новых корональных дыр на поверхности Солнца.