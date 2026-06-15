В Калининграде судят группу за обналичку полумиллиарда рублей

Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, в период с 2017 по 2021 год организованная группа занималась обналичиванием денег.
Схема была классической. Участники получали от юридических лиц, заинтересованных в наличных, деньги на счета подконтрольных им фирм. Всего таким образом прошло более 555 миллионов рублей. После этого они возвращали предпринимателям их же средства, но уже «живыми» деньгами. За услугу брали комиссию. В итоге незаконный доход обвиняемых составил более 64 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ещё один участник преступной группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве — его дело уже находится в суде. Видимо, рассчитывает на смягчение приговора в обмен на показания против остальных.