Колония возрастом 30 млн лет «оберегала» янтарь под Калининградом

В музее Калининградского янтарного комбината выставили новый необычный экспонат. Фрагмент древней устричной колонии был найден в грунте, который снимают для доступа к залежам янтаря.
Эту окаменевшую раковину моллюсков обнаружили во время работ в Приморском карьере. Ее возраст — более 30 миллионов лет назад, сообщает Ростех.
Данный слой, где и нашли артефакт, сформировался на побережье Самбийского полуострова в эпоху позднего эоцена 37−34 миллиона лет назад. Это территория современной Калининградской области. Размер образца — 2 на 4,5 сантиметра. Он содержит части нескольких раковин.
Как отметил главный геолог Калининградского янтарного комбината Алексей Коркин, фрагмент устричной колонии обнаружили при разгрузке одного из горных самосвалов. Кстати, за последние двадцать лет сотрудники комбината собрали уникальную коллекцию древних «не янтарных» свидетельств животного и растительного мира. Их всего 13.
В палеонтологической коллекции Янтарного комбината сегодня представлены окаменелости различных геологических периодов. В их числе — зуб ламноидной акулы возрастом 37 миллионов лет. Есть и ростры головоногих моллюсков белемнитов, они обитали более 80 миллионов лет назад. Более старый артефакт — фрагмент дужки раковины аммонита возрастом 165 миллионов лет.
Фрагмент устричной колонии пополнил коллекцию и доступен для просмотра в музее комбината.