Колония возрастом 30 млн лет «оберегала» янтарь под Калининградом

В палеонтологической коллекции Янтарного комбината сегодня представлены окаменелости различных геологических периодов. В их числе — зуб ламноидной акулы возрастом 37 миллионов лет. Есть и ростры головоногих моллюсков белемнитов, они обитали более 80 миллионов лет назад. Более старый артефакт — фрагмент дужки раковины аммонита возрастом 165 миллионов лет.