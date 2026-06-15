На Кубани в станице Отрадной прошел интенсив по бережливости в соцсфере

Кроме того, состоялась практическая сессия «Основы БП: от идеи до лучшей практики». Каждое учреждение разработало и заполнило карточку реального проекта по улучшению. Теперь на столах у методистов появились цветовые маркеры зон хранения, а возле кабинета заведующего — информационный стенд с информацией о проектной деятельности.