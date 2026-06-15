На Кубани в станице Отрадной прошел интенсив по бережливости в соцсфере

Сотрудники детских дошкольных учреждений и работники культуры посетили интенсив по бережливому производству в социальной сфере. Он прошел в станице Отрадной Краснодарского края по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики региона.
Для участников провели деловую игру, моделирующую реальные рабочие ситуации: от подготовки отчетности до организации обучающих мероприятий для детей. Также они увидели, как визуализация и стандартизация сокращают время на бумажную работу, освобождая ресурсы для общения с детьми.
Кроме того, состоялась практическая сессия «Основы БП: от идеи до лучшей практики». Каждое учреждение разработало и заполнило карточку реального проекта по улучшению. Теперь на столах у методистов появились цветовые маркеры зон хранения, а возле кабинета заведующего — информационный стенд с информацией о проектной деятельности.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.