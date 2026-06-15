В Пермском крае могут закрепить понятие антинаркотической пропаганды

В законодательное собрание Пермского края поступил законопроект, который предлагает официально ввести термин «антинаркотическая пропаганда». Кроме того, документ уточняет, какая информация о наркотических средствах и психотропных веществах относится к запрещенной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.