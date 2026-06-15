На реконструкцию моста между Батайском и Ростовом направят более 3 млрд рублей

На реконструкцию путепровода между Батайском и Ростовом-на-Дону должны выделить более 3 млрд рублей. Ранее предварительную оценку экспертов сообщили донские власти.
Известно, что в апреле 2026 года проект обновления моста на северном подъезде к Батайску передали на экспертизу.
Также основные разделы проектной документации, разработанной генеральным проектировщиком, проверили в минтрансе Ростовской области. В итоге в министерстве утвердили протокол технического совета.
Добавим, в декабре губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что мост включат в программу развития транспортной системы за счет дорожного фонда.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше