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На реконструкцию моста между Батайском и Ростовом направят более 3 млрд рублей

Эксперты предварительно оценили работы по обновлению моста на северном подъезде к Батайску.

Источник: Комсомольская правда

На реконструкцию путепровода между Батайском и Ростовом-на-Дону должны выделить более 3 млрд рублей. Ранее предварительную оценку экспертов сообщили донские власти.

Известно, что в апреле 2026 года проект обновления моста на северном подъезде к Батайску передали на экспертизу.

Также основные разделы проектной документации, разработанной генеральным проектировщиком, проверили в минтрансе Ростовской области. В итоге в министерстве утвердили протокол технического совета.

Добавим, в декабре губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что мост включат в программу развития транспортной системы за счет дорожного фонда.

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