Омское варенье из шишек начнут поставлять в Казахстан

Пробную партию варенья из шишек отправят из Омской области в Казахстан. Развитие международной торговли отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в пресс-службе регионального центра «Мой бизнес».
Переговоры между сторонами проводились в Омске. Казахстанские компании были заинтересованы производством сельскохозяйственной техники, бакалеи, мясной и молочной продукции, консервации и других товаров. В ходе достигнутых договоренностей в Казахстан отправится пробная партия варенья Сибирского гастрономического проекта «ФедяДичь». Покупателем выступает сеть магазинов POSUDAS — это крупный казахстанский ритейлер товаров для дома и кухни.
«Казахстан занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Омской области, и это закономерно. Нас связывают не только многолетние деловые отношения, но и преимущества работы в рамках Евразийского экономического союза, удобная логистика. Для бизнеса это — отсутствие таможенных пошлин и упрощенное перемещение товаров между странами. Сегодня мы уже видим конкретный результат переговоров — достигнуты договоренности о пробных отгрузках омской продукции в Казахстан», — подчеркнула руководитель центра поддержки экспорта Омской области Светлана Утюганова.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.