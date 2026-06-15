Омское варенье из шишек начнут поставлять в Казахстан

«Казахстан занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Омской области, и это закономерно. Нас связывают не только многолетние деловые отношения, но и преимущества работы в рамках Евразийского экономического союза, удобная логистика. Для бизнеса это — отсутствие таможенных пошлин и упрощенное перемещение товаров между странами. Сегодня мы уже видим конкретный результат переговоров — достигнуты договоренности о пробных отгрузках омской продукции в Казахстан», — подчеркнула руководитель центра поддержки экспорта Омской области Светлана Утюганова.