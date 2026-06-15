В Волгограде пилота рухнувшего самолёта готовятся перевести из реанимации

Отметим, инцидент произошёл 13 июня в окрестностях хутора Алёшкин Чернышковского района Волгоградской области. Судно получило серьёзные повреждения, а находившийся внутри пилот с тяжёлыми травмами оперативно был доставлен в Волгоград. Обстоятельства катастрофы в настоящее время изучает Межгосударственный авиационный комитет. К работе приступила специально формированная комиссия. Также уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено Западным МСУТ СК России.