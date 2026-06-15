Суд оштрафовал админов паблика ВКонтакте за травлю нижегородского врача

С ответчиков взыскали более 110 тысяч рублей. В эту сумму вошли компенсация морального вреда и судебные расходы. По словам врача, на этом финансовые обязательства нарушителей не заканчиваются. Она подчеркнула, что пользователи, скрывающиеся за фейковыми аккаунтами, также могут быть привлечены к ответственности за свои публикации в интернете.