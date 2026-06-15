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В Дубовском районе чиновника оштрафовали из-за нарушений энергоснабжения

В Дубовском районе после проверки прокуратуры устранили нарушений в электросетевом хозяйстве станицы Подгоренской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

В Дубовском районе после проверки прокуратуры устранили нарушений в электросетевом хозяйстве станицы Подгоренской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Ростовской области.

Проверку провели после жалоб местных жителей. В ходе проверки выяснилось, что объекты электросетевого хозяйства в населенном пункте содержались неподобающим образом, что угрожало безопасности и энергоснабжению жителей.

Руководителю сетевой организации направили представление. Отмечается, что виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации электроустановок). В пресс-службе прокуратуры «Ъ-Ростов» сообщили, что сумма штрафа составила 2 тыс. руб.

После проверки правоохранителей в станице установили трансформатор с учетом необходимой мощности и обрезали деревья в пролетах опор линий электропередачи.