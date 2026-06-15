Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде будут судить участников ОПГ, которые незаконно заработали 64 млн рублей

Суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности.

В Калининграде суд рассмотрит уголовное дело о незаконной банковской деятельности и заработанных десятках млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2017—2021 гг. участники преступной группы (фигурантами уголовного дела стали 10 жителей региона возрастом от 36 до 60 лет) получили от юрлиц, заинтересованных в обналичивании денег, используя счета подконтрольных им фирм, более 555 млн рублей. Известно, что фигуранты подыскали не менее 10 предпринимателей.

Затем они возвращали предпринимателям деньги, получая в качестве вознаграждения процент от полученной суммы. Незаконно удалось заработать более 64 млн рублей.

Отмечается, что в отношении еще одного участника преступной группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело уже на рассмотрении в суде.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше