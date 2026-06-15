В Калининграде будут судить участников ОПГ, которые незаконно заработали 64 млн рублей

В 2017—2021 гг. участники преступной группы (фигурантами уголовного дела стали 10 жителей региона возрастом от 36 до 60 лет) получили от юрлиц, заинтересованных в обналичивании денег, используя счета подконтрольных им фирм, более 555 млн рублей. Известно, что фигуранты подыскали не менее 10 предпринимателей.