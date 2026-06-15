Девушка из Кстова с редким заболеванием мечтает лечить людей

Кстати, после 19 лет получать жизненно важное лекарство люди со СМА могут только по региональным программам. Нижегородская область — один из немногих регионов, в которые приняли собственные нормативно-правовые акты, гарантирующие взрослым пациентам со СМА лекарственную терапию. Это значит, что будущее у Кати есть. Но сейчас время работает против неё. Девушке нужно выпрямить спину, чтобы она могла сидеть за студенческой партой и учиться.