Мошенники похитили у нижегородца 2,4 млн рублей при покупке автомобиля

По фабуле дела потерпевший искал машину с доставкой в интернете. Он присмотрел подходящий вариант на одном из сайтов, изучил информацию о продавце и прочитал отзывы, а затем связался с представителем агентства, которое занимается подбором и доставкой машин. Его убедили сразу оплатить автомобиль, который должны были доставить из-за границы. Потерпевший перевел всю сумму.