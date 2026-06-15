Хабаровчанка забрала у петербуржца на улице 25 тысяч рублей

В полицию обратился петербуржец с заявлением об ограблении. Мужчина рассказал, что на улице к нему подошла женщина и попросила денег на еду. Мужчина достал из кошелька банкноты, чтобы отсчитать нужную сумму и в этот момент к нему обратилась другая женщина, которая якобы проходила мимо. Когда потерпевший отвлекся, просившая деньги злоумышленница выхватила у него деньги и скрылась. Петербуржец оценил ущерб в 25 тысяч рублей.