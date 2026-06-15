В одном из зоопарков Японии самец гориллы по кличке Киемаса застыл в скорбной позе, напоминающей «мыслителя». Причиной стал конфликт с дамой сердца. Кадры мгновенно стали вирусными в соцсетях. Источник: канал Baza gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/горилла.mp4
Горилла в позе мыслителя шокировала сеть после ссоры с самкой
В одном из зоопарков Японии самец гориллы по кличке Киемаса застыл в скорбной позе, напоминающей «мыслителя». Причиной стал конфликт с дамой сердца. Кадры мгновенно стали вирусными в соцсетях. Источник: канал Baza.