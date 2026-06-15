Болельщики «СКА-Нефтяника» выбрали имя новому талисману команды

На прошлой неделе хабаровский клуб запустил голосование в своем МАХ-канале, в ходе которого болельщики смогли выбрать имя новому маскоту красно-черных. Им, напомним, стал огромный медведь, символизирующий мощь, храбрость и силу Хабаровского края и его жителей. На выбор болельщикам «СКА-Нефтяник» предложил семь вариантов: Мишка (Миша, Михалыч, Мишаня), Потапыч (Потап), Гоша (Гошка), Бруно, Буря (Буряк), Лапа и СкаНик (Сканни). Голосование длилось чуть меньше недели, и по его итогам больше всего голосов набрал вариант Потапыч. Теперь зрителей на трибунах арены «Ерофей» во время домашних матчей «СКА-Нефтяника» будут развлекать сразу два маскота — уже полюбившийся всем болельщикам кабан по имени Жорка и медведь Потапыч.