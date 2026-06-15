Полицейские задержали хабаровчанина, укравшего деньги и телефон у таксиста

Мужчина рассказал полиции, что ночью решил отдохнуть и не брать заказы. Он припарковался во дворе дома на Втором Хабаровске и уснул, забыв заблокировать машину. Когда ехал за очередным пассажиром, обнаружил пропажу телефона и 8 тысяч рублей наличными. Общий ущерб потерпевший оценил в 28 тысяч рублей. По подозрению в краже задержали 36-летнего ранее судимого жителя села Галкино Хабаровского района. Злоумышленник рассказал, что заметил спящего водителя, и стараясь не шуметь, открыл дверь и забрал из салона телефон и деньги. Похищенный телефон изъяли полицейские, деньги задержанный успел потратить. Фигурант погасил ущерб из личных накоплений. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.