В Петропавловском женском монастыре завершили уникальную икону, которую создавали более 5 лет

Сестры завершили работу над мозаичной иконой Царской семьи. Каждая часть мозаики укладывалась в мастерской с молитвой в тишине. На минувших выходных икону торжественно доставили на подворье и установили в храме в честь святых Царственных страстотерпцев. В ближайшее время для образа сделают раму, после чего его освятят. Источник: официальный портал Приамурской митрополии.