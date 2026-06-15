В Запорожской области возобновили движение через пункт пропуска «Джанкой»

Через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» возобновлено реверсивное движение транспорта. Проезд организован по понтонной переправе, установленной для легковых автомобилей. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Реверсивное движение через АПП “Джанкой” возобновлено. Проезд организован по понтонной переправе для легковых автомобилей», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий информировал о временной приостановке сообщения в направлении пункта пропуска «Джанкой». Ограничение было введено из-за угрозы обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.