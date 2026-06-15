Хирург Минздрава России назвал две главные причины детского ожирения

Детское ожирение чаще всего связано с фастфудом и низкой физической активностью. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия.
По словам специалиста, именно эти два фактора сильнее всего влияют на рост лишнего веса у детей и подростков.
«Основных причин детского ожирения две: fast food и гиподинамия», — рассказал Лео Бокерия.
Он также обратил внимание на то, что современные дети и подростки проводят слишком много времени с гаджетами.
«Нельзя не ужасаться факту, как много времени юноши, молодые люди проводят сегодня, уткнувшись в свои гаджеты», — добавил академик.
Напомним, что гиподинамия означает недостаток движения. В сочетании с калорийной едой и привычкой много времени проводить сидя она повышает риск набора лишнего веса.