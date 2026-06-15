В Хабаровском крае суд конфисковал 5,7 млн у супругов за торговлю осетром

В Хабаровском крае прокуратура добилась конфискации имущества стоимостью свыше 5,7 млн рублей у супругов, осуждённых за незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Ранее Хабаровский районный суд признал семейную пару виновной в незаконном приобретении и перевозке частей осетровых рыб, занесённых в Красную книгу России. В июне 2023 года супруги приобрели более 275 килограммов частей осетра для дальнейшей продажи.
Запрещённую продукцию они перевозили на автомобиле Toyota Land Cruiser из Комсомольска-на-Амуре в село Краснознаменка Хабаровского района. По пути машину остановили сотрудники Госавтоинспекции, которые обнаружили и изъяли рыбу. Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.
Суд назначил супругам по 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафы по 200 тысяч рублей. При этом для осуждённой женщины исполнение наказания было отсрочено до достижения ребёнком 14-летнего возраста.
Первоначально автомобиль, использованный при совершении преступления, конфискован не был. Осуждённые заявили, что продали внедорожник ещё до совершения преступления. Апелляционная инстанция согласилась с этими доводами.
После этого заместитель прокурора края Сергей Аксаментов обратился в кассационный суд. В результате дело было пересмотрено, а Хабаровский краевой суд постановил конфисковать в доход государства более 5,7 млн рублей — сумму, соответствующую стоимости проданного автомобиля.