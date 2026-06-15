Калининградская область заняла 40 место в рейтинге социально-экономического положения регионов. Результаты исследования публикует РИА Новости.
Эксперты проанализировали показатели масштаба и эффективности экономики, бюджетной и социальной сферы. Специалисты изучили объём производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, численность занятых в экономике жителей, долю прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другое.
Интегральный балл Калининградской области в 2025 году составил 49,57. В 2024-м показатель был на уровне 48,91.
Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В конце списка оказались Калмыкия, Ингушетия и Тыва.
Ранее сообщали, что Калининград вошёл в число российских городов с наиболее высоким уровнем качества жизни по итогам первого квартала 2026 года. Лидерами рейтинга стали Москва, Грозный и Сочи. Калининград занял шестое место в списке.