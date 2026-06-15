Красноярский блогер рассмешил участников «Большого шоу»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский блогер, известный под ником Смайлик (в роликах его также называют Колей), стал участником съемок «Большое шоу» Азамата Мусагалиева.
В 16 сезоне проекта участвуют блогеры и стримеры. По правилам им нельзя смеяться и даже улыбаться — за это выдают желтую карточку, после второй — участник выбывает из игры.
Рассмешить участников приглашают специальных гостей, одним из которых стал Смайлик. Он появился во второй части сезона и сразу вызвал реакцию. За время его выступления двое игроков получили желтые карточки, а один выбыл из шоу.