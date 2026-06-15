В Томске состоялась конференция по неврологии и нейрохирургии

Ключевым событием стало пленарное заседание, посвященное 20-летию инсультной службы Томской области и 15-летию регионального сосудистого центра. Участники обсудили итоги федеральной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, современные реперфузионные методы лечения ишемического инсульта, а также 15-летний опыт реканализационных вмешательств в регионе. Всего в программе прозвучало более 30 докладов от ведущих специалистов России.