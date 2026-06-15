В Томске состоялась конференция по неврологии и нейрохирургии

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы неврологии и нейрохирургии: инновационные методы диагностики и лечения социально-значимых заболеваний нервной системы» состоялась 29 мая в Томске. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
Ключевым событием стало пленарное заседание, посвященное 20-летию инсультной службы Томской области и 15-летию регионального сосудистого центра. Участники обсудили итоги федеральной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, современные реперфузионные методы лечения ишемического инсульта, а также 15-летний опыт реканализационных вмешательств в регионе. Всего в программе прозвучало более 30 докладов от ведущих специалистов России.
В центре дискуссии были сосудистые, аутоиммунные, нейродегенеративные и орфанные заболевания. Неврологи и нейрохирурги обсудили, как изменились подходы к лечению инсульта, рассеянного склероза, миастении, болезни Паркинсона, бокового амиотрофического склероза и эпилепсии. Отдельное внимание было уделено современным возможностям реабилитации и лекарственному обеспечению пациентов.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.