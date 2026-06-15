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После ночного отключения жителям посёлка Большое Исаково вернули свет

Проблемы возникли на воздушной линии 15 кВ.

Источник: Клопс.ru

В посёлок Большое Исаково вернули электричество после отключения воздушной линии 15 кВ. Об этом «Клопс» сообщили в компании «Россети Янтарь» в понедельник, 15 июня.

«Энергетики полностью восстановили электроснабжение посёлка Большое Исаково после отключения воздушной линии 15 кВ. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объёме», — заявили в компании.

Для жителей Калининградской области работает бесплатная круглосуточная горячая линия: 8 800 220−0−220. С мобильного телефона можно набрать короткий номер 220.

Как отмечали местные жители, после вчерашнего блэкаута свет в посёлке снова пропал уже ночью. Люди иронизировали, что электросети в Гурьевском районе «смыло дождём».