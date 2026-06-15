После ночного отключения жителям посёлка Большое Исаково вернули свет

«Энергетики полностью восстановили электроснабжение посёлка Большое Исаково после отключения воздушной линии 15 кВ. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объёме», — заявили в компании.