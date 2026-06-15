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Нижегородский завод задолжал работникам более 20 миллионов рублей

Заработную плату сотрудники смогли получить только благодаря вмешательству приставов.

Источник: Живем в Нижнем

Предприятие, специализирующееся на выпуске комплектующих в Нижнем Новгороде, недоплатило сотрудникам 20,5 миллиона рублей. Деньги причитались более чем 200 работникам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

В Ленинское отделение службы судебных приставов поступило 226 исполнительных документов о взыскании заработной платы. Специалисты ведомства завели сводное исполнительное производство в отношении предприятия — должника.

Чтобы сотрудники завода могли получить законное денежное вознаграждение, приставы обратили взыскание на средства работодателя. Задолженность была погашена в полном объеме.

Напомним, суд поддержал нижегородского врача, которого «травили» в соцсети.