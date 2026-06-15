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В столице региона пройдет X съезд депутатов Красноярского края

Красноярск 16 июня примет X съезд депутатов Красноярского края. Он пройдет в Большом концертном зале филармонии под девизом «Создаём будущее вместе».

Красноярск 16 июня примет X съезд депутатов Красноярского края. Он пройдет в Большом концертном зале филармонии под девизом «Создаём будущее вместе».

Участие в мероприятиях съезда примут делегаты, представляющие все территории региона. Так, муниципалитеты Красноярского края будут представлять 720 человек, краевой парламент — 40 депутатов, еще 143 человека будут представлять администрацию губернатора, краевое правительство, силовые ведомства и общественные организации. Также в зале будут присутствовать Почетные граждане Красноярского края.

Спикер Законодательного Собрания Алексей Додатко отметил, что съезд — это не просто отчетная конференция, а высший руководящий орган региональной Ассоциации по взаимодействию представительных органов госвласти и местного самоуправления. Фактически, это главная политическая и дискуссионная площадка края, где синхронизируются усилия законодателей. Форум объединит почти тысячу делегатов. Уникальность события в его формате: в одном зале собираются народные избранники всей вертикали власти — от депутатов муниципальных и сельских советов до парламентариев регионального Заксобрания и Государственной Думы. Главная цель — выработка совместных решений по социально-экономическому развитию территорий и обмен лучшими практиками.

Перед съездом депутаты парламента провели серию выездных сессий и рабочих поездок по муниципалитетам, чтобы заранее изучить ситуацию на местах и собрать прямые запросы жителей. Это позволит привнести в работу форума не только теорию, а конкретные проблемы.

Результатом пленарного заседания будет итоговая резолюция. Документ станет своеобразной «дорожной картой» и прямым импульсом для законотворцев — на его основе будут готовиться новые региональные законы и поправки.

Напомним, первый Съезд депутатов провели в 1998 году. В сентябре 2026 года пройдут выборы в краевой парламент, и съезд позволит подвести итоги работы четвертого созыва.