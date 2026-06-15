В столице региона пройдет X съезд депутатов Красноярского края

Спикер Законодательного Собрания Алексей Додатко отметил, что съезд — это не просто отчетная конференция, а высший руководящий орган региональной Ассоциации по взаимодействию представительных органов госвласти и местного самоуправления. Фактически, это главная политическая и дискуссионная площадка края, где синхронизируются усилия законодателей. Форум объединит почти тысячу делегатов. Уникальность события в его формате: в одном зале собираются народные избранники всей вертикали власти — от депутатов муниципальных и сельских советов до парламентариев регионального Заксобрания и Государственной Думы. Главная цель — выработка совместных решений по социально-экономическому развитию территорий и обмен лучшими практиками.