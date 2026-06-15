3 дачи, 36 участков и 3 дороги подтоплены в Красноярском крае

В Красноярском крае подтоплены 3 дачи, 36 участков и 3 дороги. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Вода продолжает стоять на пойме на реках Кебеж (село Григорьевка) и Чулым (Балахта, Красный Завод). Паводковая ситуация под контролем правительства края и МЧС.
Всего подтоплены 3 дачных дома, 36 приусадебных участков и 3 участка автомобильных дорог. Ведётся мониторинг уровня воды и оповещение населения.
Ранее мы сообщали, что возле Енисейска нашли лес в форме гигантского торта.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше