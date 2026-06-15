В Госдуме предложили ввести онлайн-механизм компенсации за задержку поезда

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления единого онлайн-механизма подачи заявления на компенсацию за задержку отправления или опоздание поезда. Такой механизм мог бы работать через портал “Госуслуги”, сайт или мобильное приложение перевозчика, а также через личный кабинет пассажира при покупке электронного билета», — сказано в обращении.