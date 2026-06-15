Один человек погиб и 24 ранены из-за атак ВСУ на Черноземье на выходных

В Курской области за прошедшие выходные при ударах ВСУ пострадали шесть человек. Среди них есть 16-летняя девушка. Пятеро раненых госпитализированы. Все они были установлены в период с 9:00 14 июня до 9:00 15 июня. Разрушения получили шесть частных домов (еще один сгорел), 12 автомобилей, магазин автозапчастей. По данным губернатора Александра Хинштейна, над регионом сбили не менее 426 беспилотников различного типа. Также БПЛА 51 раз атаковали область с помощью взрывных устройств. Кроме того, ВСУ 329 раз применили артиллерию по отселенным районам.