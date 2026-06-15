Под Волгоградом разыскивают водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП

Инцидент случился 14 июня около 18:45. Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Тойота» напротив дома № 10А по улице Морецкая сдавал задним ходом. В этот момент он не заметил стоявшую позади машину «ВАЗ-2172» и совершил на нее наезд. Удар пришелся по автомобилю, в котором находились люди. В результате столкновения пострадала маленькая пассажирка «ВАЗа» — четырехлетняя девочка. С травмами ее доставили в медицинское учреждение, где врачи оказывают ей необходимую помощь.