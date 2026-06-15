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Крупные штрафы заплатят админ паблика и автор постов о нижегородском враче

Информация размещалась во «Вконтакте».

Источник: Время

Суд назначил штрафы администратору и пользователю паблика в соцсети «Вконтакте» за травлю нижегородского детского невролога. Об этом сообщил главред «Станционар-пресс» Алексей Никонов.

Врач подала в суд на администрацию крупного паблика ВК за распространение информации, порочащих её честь и деловую репутацию, около года. Экспертиза усмотрела в высказываниях лингвистические признаки унижения медика и членов семьи.

Суд обязал опровергнуть размещенную информацию, а также взыскал с админов группы и анонимного автора, личность которого удалось установить, более 110 тысяч рублей.

«Это далеко не всё, что предстоит выплатить в данным лицам, — рассказала врач. — Кто думает, что может писать под фейковыми страницам любую чушь, станет нести ответственность».

Ранее жителя Дзержинска осудили за фейки о ВС РФ.