Крупные штрафы заплатят админ паблика и автор постов о нижегородском враче

Суд назначил штрафы администратору и пользователю паблика в соцсети «Вконтакте» за травлю нижегородского детского невролога. Об этом сообщил главред «Станционар-пресс» Алексей Никонов.
Врач подала в суд на администрацию крупного паблика ВК за распространение информации, порочащих её честь и деловую репутацию, около года. Экспертиза усмотрела в высказываниях лингвистические признаки унижения медика и членов семьи.
Суд обязал опровергнуть размещенную информацию, а также взыскал с админов группы и анонимного автора, личность которого удалось установить, более 110 тысяч рублей.
«Это далеко не всё, что предстоит выплатить в данным лицам, — рассказала врач. — Кто думает, что может писать под фейковыми страницам любую чушь, станет нести ответственность».
Ранее жителя Дзержинска осудили за фейки о ВС РФ.