По следам купеческой династии: нижегородские журналисты прогулялись по «кузнецовским» местам

10 июня Нижегородский музей заповедник (НМЗ) организовал для журналистов специальный пресс-тур — в преддверии открытия выставочного проекта «Семейные ценности» (6+) в Усадьбе Рукавишниковых. Экспозиция и сопутствующая ей познавательная прогулка раскрывают историю и непростую судьбу купеческой династии Кузнецовых.
Экскурсию для представителей СМИ провела Татьяна Кузьмина — заведующая отделом истории НМЗ и куратор выставки. Маршрут охватил ключевые места, связанные с семьей Кузнецовых: он начался около Усадьбы Рукавишниковых и пролегал по улицам Пискунова, Варварской, Большой Покровской, Сергиевской, Ильинской, а завершился на Малой Покровской.
В ходе прогулки по историческим улицам города Татьяна Кузьмина рассказала, что Филитёр Павлович Кузнецов — выпускник Нижегородского дворянского института императора Александра II: он зарекомендовал себя как один из лучших учеников. В историческом здании на улице Варварской, 3 сегодня располагается Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В. И. Ленина.
Его общественная деятельность была связана с Нижегородской городской Думой. В 1904—1907 годах он избирался гласным и принимал участие в заседаниях в здании на Большой Покровской, 1. Сейчас там находится Арбитражный суд Волго‑Вятского округа.
Также завотделом истории НМЗ обратила внимание участников пресс-тура на здание Волжского государственного университета водного транспорта — памятник архитектуры в стиле конструктивизма. С ним тесно связана судьба Андрея Филитёровича — сына Филитёра Кузнецова.
Андрей Филитёрович много лет посвятил работе в вузе: с 1932 года и вплоть до 1970‑х годов он преподавал на кафедре теории механизмов и деталей машин. Талантливый инженер и ученый имел четыре патента и опубликовал множество научных статей.
Так династия Кузнецовых обрела новую страницу своей истории — уже в советский период. При этом личная жизнь Андрея Филитёровича сложилась непросто: он женился поздно, его супруга — вдова горьковчанина, участника Великой Отечественной войны, у нее были дети от первого брака. Сейчас музейные специалисты ведут поиск этих потомков, чтобы дополнить сведения о семье.
«Линия Кузнецовых прервалась в 1979 году — Андрей Филитерович ушел из жизни бездетным», — подчеркнула Татьяна Кузьмина.
Долгие годы на Ильинской улице жила вся семья Кузнецовых, члены которой были постоянными прихожанами Вознесенской церкви. Супруга Филитёра, Валентина Васильевна, происходила из известного рода Марковых: ее отец внес значительный вклад в украшение храма, а особняк и доходный дом ее матери, Агнии Николаевны Марковой, до сих пор стоят на Ильинке и напоминают о былом величии купеческого города.
В рамках пресс‑тура журналисты побывали в бывшем особняке Арсения Васильевича Маркова — младшего брата Валентины Кузнецовой. Здание, знакомое многим нижегородским студентам как студенческая поликлиника на Ильинской, 61, удивляет своей архитектурой: по облику оно напоминает итальянские палаццо — многоэтажные городские особняки эпохи раннего Возрождения.
Как рассказала Светлана Васильева, заведующая кафедрой туризма и сервиса ННГАСУ, особняк возвели в 1905 году для сына рыбопромышленника. К 1916 году техническое оснащение дома отвечало самым современным требованиям того времени: там были центральное отопление, водопровод и канализация.
Особого внимания заслуживает внутренняя отделка здания. Мраморная лестница, выполненная в необычной форме — словно растекающаяся волна, украшена резными цветами.
Еще одна жемчужина — витражи, которые и сегодня поражают изяществом и тонкостью работы.
Финальной точкой маршрута стал бывший особняк семьи Кузнецовых (ул. Малая Покровская, 3) — сейчас в здании (объект культурного наследия регионального значения) размещается военно медицинская служба Управления ФСБ России по Нижегородской области. Именно здесь в ходе ремонтно реставрационных работ нашли уникальный клад: он и стал центральным элементом новой выставки Нижегородского музея заповедника «Семейные ценности».
«В июне 2025 года в особняке, некогда принадлежавшем Филетёру Павловичу, под паркетом одного из помещений было спрятано несколько десятков ювелирных украшений и бытовых предметов из драгоценных металлов и камней. Находка еще раз доказывает: даже в XXI веке история готова преподносить удивительные сюрпризы», — заметила Татьяна Кузьмина.
Найденный «клад Кузнецовых» насчитывает 25 ювелирных украшений, преимущественно женских, выполненных из золота и украшенных драгоценными камнями высочайшего класса. Среди них присутствуют работы прославленных ювелирных фирм Российской империи. Особый интерес представляют обручальные кольца с выгравированными на внутренней стороне именами владельцев дома, а также датой их венчания — 7 февраля 1900 года. Среди других сокровищ — золотые часовые цепи, браслеты, серьги и перстни с крупными бриллиантами и рубинами, изящная брошь-лунница, усыпанная бриллиантовой россыпью, и золотой шатлен с брелоком, на котором драгоценными камнями выложены инициалы хозяина дома «ФК».
Кузьмина раскрыла причины, по которым клад обнаружили лишь спустя более чем столетие. По ее словам, после перехода здания в 1918 году в распоряжение Нижегородской губернской чрезвычайной комиссии в нем не делали капитального ремонта — ограничивались лишь косметическими работами. При этом строение, возведенное в начале XX века, давно нуждалось в серьезном обновлении. Именно проведение долгожданных ремонтных работ и позволило раскрыть скрытую в стенах здания тайну.
«На протяжении всей своей истории здание не использовалось общественными организациями — оно неизменно оставалось в ведении различных ведомственных структур. И все же спрятанная в нем загадка дождалась своего часа и была раскрыта только в XXI веке», — отметила завотделом истории НМЗ.
Сотрудники Управления ФСБ России по Нижегородской области предоставила музею-заповеднику кадры оперативных съемок — на них запечатлены моменты обнаружения клада и его состав.
Как рассказала Татьяна Кузьмина, тайник находился в напольном перекрытии между первым и вторым этажом — в комнате, выходящей во внутренний двор дома, скорее всего это был каминный или бальный зал. Она сейчас перепланирована, там сохранилась только чугунная изразцовая печь. Чтобы добраться до клада, пришлось вскрыть лаги, на которые был уложен паркет. Между ними и обнаружилась небольшая коробочка из-под туалетного мыла немецкого производителя, перетянутая грубым шнуром. Сначала рабочие не придали находке значения и приняли ее за мусор. Но, вскрыв коробочку, они с удивлением обнаружили внутри драгоценности. Благодаря кропотливой работе реставратора бумаги Нижегородского музея-заповедника эта хрупкая упаковка была спасена.
Рядом с коробочкой находились серебряные солонки, завернутые в пожелтевший от времени выпуск дореволюционной газеты «Новое время».
Клад Кузнецовых стал значимым культурным событием — не только для Нижегородской области, но и для всей России, сошлись во мнении участники пресс‑тура.
В фондах Нижегородского музея‑заповедника хранится немало предметов из «революционных» кладов — их прятали представители нижегородского купечества и буржуазии в непростые переломные годы. Одна из последних крупных находок — клад купцов Каменских: его обнаружили в 1973 году в особняке на Верхне-Волжской набережной.
«Казалось, что все уже найдено, но спустя полвека после предыдущей крупной находки судьба преподнесла нам такой сюрприз. Он дал старт масштабной розыскной работе по изучению истории династии Кузнецовых — в результате удалось подготовить к изданию замечательную книгу “Кузнецовы. Сага о желнинских миллионерах” (6+), а также снятый в соавторстве с ГТРК “Нижний Новгород” одноименный фильм (6+). Для музея это особенно ценные подарки в год его 130‑летия», — подытожила Татьяна Кузьмина.
Добавим, что выставка «Семейные ценности» торжественно открылась для посетителей с 11 июня. При этом она не ограничена демонстрацией клада. На ней представлены архивные документы и фотографии семей Кузнецовых и Марковых.
Экспозицию дополняют живописные полотна выдающегося художника, брата Филетёра, Константина Кузнецова, написанные в разные периоды творчества художника, в том числе в нижегородский.