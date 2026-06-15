По следам купеческой династии: нижегородские журналисты прогулялись по «кузнецовским» местам

Как рассказала Татьяна Кузьмина, тайник находился в напольном перекрытии между первым и вторым этажом — в комнате, выходящей во внутренний двор дома, скорее всего это был каминный или бальный зал. Она сейчас перепланирована, там сохранилась только чугунная изразцовая печь. Чтобы добраться до клада, пришлось вскрыть лаги, на которые был уложен паркет. Между ними и обнаружилась небольшая коробочка из-под туалетного мыла немецкого производителя, перетянутая грубым шнуром. Сначала рабочие не придали находке значения и приняли ее за мусор. Но, вскрыв коробочку, они с удивлением обнаружили внутри драгоценности. Благодаря кропотливой работе реставратора бумаги Нижегородского музея-заповедника эта хрупкая упаковка была спасена.