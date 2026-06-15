«Ни одно дерево не пострадало»: красноярцам рассказали о благоустройстве сквера Журналистов

«Важно отметить, что в процессе благоустройства ни одно дерево не пострадало. Напротив, планируем масштабные работы по озеленению: будут высажены новые деревья, цветы и кустарники, чтобы сквер стал еще более уютным и красивым», — пообещали в УДИБ.