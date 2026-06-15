«Ни одно дерево не пострадало»: красноярцам рассказали о благоустройстве сквера Журналистов

В Советском районе Красноярска проводится благоустройство сквера Журналистов на проспекте Металлургов.
В УДИБ рассказали, что подрядчик уже завершил демонтажные работы и вывез весь строительный мусор. Также выполнено устройство поребрика, который станет важным элементом, разграничивающим будущие дорожки и площадки. Ведется подготовка основания: его отсыпают и уплотняют, чтобы создать надежную базу для новых покрытий.
В планах — замостить пешеходные дорожки брусчаткой, а на игровых зонах сделать безопасное прорезиненное покрытие. Площадки для детей будут увеличены, чтобы разместить больше современных малых архитектурных форм.
«Важно отметить, что в процессе благоустройства ни одно дерево не пострадало. Напротив, планируем масштабные работы по озеленению: будут высажены новые деревья, цветы и кустарники, чтобы сквер стал еще более уютным и красивым», — пообещали в УДИБ.
Все работы по преображению сквера Журналистов должны завершить к 1 сентября.
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