«Белавиа» увеличивает количество рейсов в Израиль

«Будем выполнять полеты 3 раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале национального авиаперевозчика.
Уточняется, что время рейсов останется прежним: самолет «Белавиа» вылетит из Минска в 04:10 и приземлится в Тель-Авив в 10:20. Обратный рейс из Тель-Авива запланирован на 11:20, а в Минск он прибудет в 17:45 (время вылета и прилета указано местное).
Самолеты белорусского авиаперевозчика не летали в Израиль больше полутора месяцев. Авиасообщение между Минском и Тель-Авивом было возобновлено 19 апреля. После этого рейсы в Израиль выполнялись дважды в неделю.