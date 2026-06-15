Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белавиа» увеличивает количество рейсов в Израиль

МИНСК, 15 июн — Sputnik. «Белавиа» с 7 июля по 25 августа увеличивает число полетов между Минском и Тель-Авивом, сообщили в компании «Белавиа».

Источник: Sputnik.by

«Будем выполнять полеты 3 раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале национального авиаперевозчика.

Уточняется, что время рейсов останется прежним: самолет «Белавиа» вылетит из Минска в 04:10 и приземлится в Тель-Авив в 10:20. Обратный рейс из Тель-Авива запланирован на 11:20, а в Минск он прибудет в 17:45 (время вылета и прилета указано местное).

В марте «Белавиа» отменяла рейсы в Тель-Авив из-за запрета на полеты над Израилем. Проблемы с авиасообщением в ряде ближневосточных государств возникли после того, как Израиль и США начали наносить удары по Ирану.

Самолеты белорусского авиаперевозчика не летали в Израиль больше полутора месяцев. Авиасообщение между Минском и Тель-Авивом было возобновлено 19 апреля. После этого рейсы в Израиль выполнялись дважды в неделю.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше