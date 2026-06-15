«Белавиа» увеличивает количество рейсов в Израиль

Уточняется, что время рейсов останется прежним: самолет «Белавиа» вылетит из Минска в 04:10 и приземлится в Тель-Авив в 10:20. Обратный рейс из Тель-Авива запланирован на 11:20, а в Минск он прибудет в 17:45 (время вылета и прилета указано местное).