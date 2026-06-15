В Якутии в селе Кобяй пройдет национальный праздник «Ысыах Олонхо»

Республиканский национальный праздник «Ысыах Олонхо» будет проходить с 3 по 5 июля в селе Кобяй Республики Саха (Якутия) в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
«В рамках международного фестиваля “Эпосы народов мира” на “Ысыах Олонхо” прибудут участники из Республики Башкортостан, Тывы, Алтая, Хакасии, а также из Кыргызстана и Казахстана. В Год единства народов России это особенно символично: праздник объединяет народы вокруг ценностей дружбы и взаимного уважения», — подчеркнул министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Ноев.
Одним из ключевых событий мероприятия станет презентация международного проекта «Эпосы народов мира». Также там организуют площадку «Вкус улусов Якутии», где представят традиционные кухни улусов как культурное наследие и гастрономический потенциал региона. Всего программа включает более 30 конкурсов. В том числе состоится республиканский конкурс исполнителей эпоса среди детей, молодежи и взрослых.
Кроме того, пройдет конкурс «Якутское железо: возрождение 2026» с демонстрацией выплавки железа из местной руды. Будут организованы конкурсы мастеров по изготовлению якутского хомуса, традиционного лука, ножей и священных сосудов. Отдельная площадка будет посвящена традициям коренных малочисленных народов Севера: там проведут конкурсы по изготовлению промысловой одежды и исполнению произведений устного народного творчества нимнгакан и нимкан.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.