Прокуратура через суд взыскала с дроппера похищенные у пенсионерки деньги

В 2025 году пенсионерка, будучи введенной в заблуждение, перевела на счета мошенников более 65 тыс. руб. для размещения сбережений на «безопасных счетах». По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину).