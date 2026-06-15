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В Красноярском крае требуется все больше специалистов с навыками работы с ИИ

По информации экспертов российской рекрутинговой платформы, рынок труда в Сибирском федеральном округе (СФО) все активнее предъявляет спрос на цифровые компетенции.

По информации экспертов российской рекрутинговой платформы, рынок труда в Сибирском федеральном округе (СФО) все активнее предъявляет спрос на цифровые компетенции, связанные с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Аналитики отмечают, что наибольшая доля предложений с ИИ-компетенциями пришлась на Новосибирскую область — 42% от общего числа по СФО. Далее следует Красноярский край — 14%. Число подобных вакансий в регионе увеличилось в 2,4 раза. Сотрудникам с такими навыками работодатели готовы предложить достойную оплату труда: максимальное зарплатное предложение на сегодняшний день достигает 200 тысяч рублей.