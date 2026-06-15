Американист предсказал попытку Израиля сорвать сделку США и Ирана

Эксперт подчеркнул, что изначально и США, и Израиль ставили перед собой задачу сменить режим в Иране. Поэтому любое сближение между Вашингтоном и Тегераном будет воспринято в Иерусалиме в штыки. По словам собеседника NEWS.ru, Израиль сначала попытается сорвать все возможные сделки и договоренности, а затем снова подтолкнет Соединенные Штаты к активным боевым действиям.
«Как это можно сделать? Сценарий довольно-таки простой и уже апробирован. Израиль нанесет удары по государствам, которые являются зоной влияния Ирана, например по Ливану. Затем последует ответ Тегерана. Израильская элита и руководство США воспримут атаки Исламской Республики как экзистенциальную угрозу», — пояснил Блохин.
Ранее стало известно, что США и Иран пришли к соглашению о прекращении боевых действий. Стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Проект документа о завершении войны почти готов и сейчас проходит согласование в иранских инстанциях. В текст включено положение о прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Если текущая версия будет подписана, США возьмут на себя обязательство добиться от Израиля остановки конфликта с Ираном.