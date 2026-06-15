Американист предсказал попытку Израиля сорвать сделку США и Ирана

Ранее стало известно, что США и Иран пришли к соглашению о прекращении боевых действий. Стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Проект документа о завершении войны почти готов и сейчас проходит согласование в иранских инстанциях. В текст включено положение о прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Если текущая версия будет подписана, США возьмут на себя обязательство добиться от Израиля остановки конфликта с Ираном.