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Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск возобновят с 5 июля

Полеты будут проводиться три раза в неделю до 30 августа.

Источник: Нижегородская правда

С 5 июля в аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде снова запускают прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Авиакомпания «Аэрофлот» будет отправлять рейсы в столицу Беларуси на воздушном судне Эйрбас А320 на 158 пассажирских мест. С 5 июля по 30 августа полеты будут проводиться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около двух часов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что стартовало прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Белградом.