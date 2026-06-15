Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск возобновят с 5 июля

Авиакомпания «Аэрофлот» будет отправлять рейсы в столицу Беларуси на воздушном судне Эйрбас А320 на 158 пассажирских мест. С 5 июля по 30 августа полеты будут проводиться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около двух часов.