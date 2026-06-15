Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск возобновят с 5 июля

С 5 июля в аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде снова запускают прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Авиакомпания «Аэрофлот» будет отправлять рейсы в столицу Беларуси на воздушном судне Эйрбас А320 на 158 пассажирских мест. С 5 июля по 30 августа полеты будут проводиться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около двух часов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что стартовало прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Белградом.