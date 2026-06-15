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Свадьба экс-вратаря «Краснодара» Сафонова обошлась в 10 миллионов рублей

В подмосковном яхт-клубе прошло торжественное бракосочетание Матвея Сафонова, ранее защищавшего ворота ФК «Краснодар», и его избранницы Марины Кондратюк.

Источник: Телеграм-канал Shot

О событии футболист, ныне выступающий за французский PSG, сообщил в своем телеграм-канале.

По информации SHOT, стоимость организации праздника достигла 10 миллионов рублей. Меню включало черную икру, камчатского краба и перепелок, причем затраты на кейтеринг превысили 2,5 миллиона рублей. Среди приглашенных были ведущий Илья Куруч, певица Mary Ry и участник шоу «ЧБД» Илья Макаров.

Сам Сафонов отметил, что подготовка к мероприятию держалась в секрете. «Вчера произошло очень крутое событие. Из-за подготовки и желания сохранить интригу, я не мог рассказать всего, что происходило в последнее время», — написал спортсмен, пообещав вскоре поделиться подробностями. При этом официально брак пара зарегистрировала еще в 2025 году, а сама церемония состоялась 13 июня.