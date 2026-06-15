Свадьба экс-вратаря «Краснодара» Сафонова обошлась в 10 миллионов рублей

Сам Сафонов отметил, что подготовка к мероприятию держалась в секрете. «Вчера произошло очень крутое событие. Из-за подготовки и желания сохранить интригу, я не мог рассказать всего, что происходило в последнее время», — написал спортсмен, пообещав вскоре поделиться подробностями. При этом официально брак пара зарегистрировала еще в 2025 году, а сама церемония состоялась 13 июня.