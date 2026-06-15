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15-летний виртуоз Бакиров выступил на открытии конкурса лучших пианистов

Вместе с Елисеем Мысиным пермский музыкант исполнил Концерт для двух фортепиано Франсиса Пуленка.

Пианист-виртуоз из Перми Лев Бакиров выступил на открытии V Международного конкурса Grand Piano Competition в Концертном зале им. Чайковского в Москве, сообщают организаторы конкурса.

Худрук конкурса лучших пианистов мира в возрасте до 16 лет народный артист России Денис Мацуев называет его уникальным. Ведь от тура к туру молодые пианисты-участники не выбывают из борьбы за главный приз, все доходят до финала. А значит, им удаётся избежать колоссального конкурсного стресса.

«Наш конкурс стал не столько состязанием, сколько площадкой для творчества, дружбы и общения ребят. Это уже сложившийся клуб единомышленников, в котором царят музыка и искусство», — говорит Мацуев.

На предыдущем, IV конкурсе Grand Piano Competition, Лев Бакиров, которому тогда было всего 13, выиграл Гран-при. И помимо ангажементов в лучших залах страны с лучшими оркестрами, что получают все лауреаты Grand Piano Competition, стал счастливым обладателем настоящего концертного рояля.

В этом году проект Дениса Мацуева отмечает своё 10-летие. За эти годы он не только открыл много новых имён, но и дал им путёвку в большую артистическую жизнь.

Торжественное открытие нынешнего конкурса собрало аншлаг столичной публики. Кроме самого Мацуева выступили и бывшие «грандпиановцы», лауреаты и обладатели Гран-при разных лет: Сергей Давыдченко, Лев Бакиров, Кирилл Роговой, Елисей Мысин.

Лев Бакиров и Елисей Мысин сыграли Концерт для двух фортепиано Франсиса Пуленка в сопровождении Государственного оркестра России им. Светланова. И, по отзывам критиков, покорили зал «изящностью, отточенностью звучания, точным попаданием в стилистику сочинения».

Напомним, Лев Бакиров получил Гран-при IV Международного конкурса Grand Piano Competition.