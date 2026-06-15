15-летний виртуоз Бакиров выступил на открытии конкурса лучших пианистов

Худрук конкурса лучших пианистов мира в возрасте до 16 лет народный артист России Денис Мацуев называет его уникальным. Ведь от тура к туру молодые пианисты-участники не выбывают из борьбы за главный приз, все доходят до финала. А значит, им удаётся избежать колоссального конкурсного стресса.