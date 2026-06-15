Кабмин хочет ввести единую цифровую систему квитанций

Законопроект официально вводит понятия «электронная почтовая система» и «цифровой почтовый ящик». Базой для цифровых ящиков станет портал «Госуслуги», куда будут централизованно приходить квитанции за ЖКУ, пишет «Интерфакс». Счета будут неразрывно привязаны к Единому лицевому счету (ЕЛС) жилого помещения и онлайн-идентификаторам в системе ГИС ЖКХ. Это позволит собственнику моментально проверять подлинность начислений онлайн, полностью исключая возможность подделки документов недобросовестными УК.