Кабмин хочет ввести единую цифровую систему квитанций

Законопроект официально вводит понятия «электронная почтовая система» и «цифровой почтовый ящик». Базой для цифровых ящиков станет портал «Госуслуги», куда будут централизованно приходить квитанции за ЖКУ, пишет «Интерфакс». Счета будут неразрывно привязаны к Единому лицевому счету (ЕЛС) жилого помещения и онлайн-идентификаторам в системе ГИС ЖКХ. Это позволит собственнику моментально проверять подлинность начислений онлайн, полностью исключая возможность подделки документов недобросовестными УК.
Законопроект предусматривает постепенный отказ от массовой печати ради снижения расходов, но полной отмены бумаги не будет. Доставка бумажных «платежек» гарантированно сохранится для пенсионеров, льготников и граждан, не имеющих подтвержденного профиля на «Госуслугах» или официально отказавшихся от цифрового формата.
Банкам законодательно запретят взимать комиссию за прием электронных платежей за ЖКУ через инфраструктуру «Почты России», что сделает оплату счетов дешевле.
Доступ к физическим почтовым ящикам в многоквартирных домах строго ограничат — открывать их смогут только сама «Почта России», УК и ресурсоснабжающие организации, что должно избавить граждан от бумажного рекламного спама.
В случае окончательного принятия закон должен вступить в силу уже с 1 сентября текущего года.