Офтальмолог Казанцева развеяла главные мифы о ношении очков

Распространённое мнение о том, что очки ухудшают зрение, является мифом. На самом деле, очки не вредят зрению и не могут его вылечить, сообщила ТАСС Ангелина Казанцева, ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского университета.
Казанцева объяснила, что современные офтальмологические исследования опровергают утверждение о том, что очки могут негативно влиять на зрение. Очки предназначены для коррекции оптических ошибок глаза, таких как близорукость, дальнозоркость и астигматизм, и помогают обеспечить четкое изображение на сетчатке. Отказ от очков не лечит эти состояния, а лишь возвращает размытость изображения.
Миф о вреде очков часто возникает из-за субъективных ощущений людей. Например, человек с близорукостью, привыкший к чёткому изображению через очки, может испытывать дискомфорт и ухудшение зрения без них. Это связано с тем, что мозг уже привык к высокой чёткости и контраст между чётким и размытым изображением становится особенно заметен.
Кроме того, некоторые люди связывают возрастные изменения зрения с ношением очков. После 40−45 лет у большинства людей развивается пресбиопия — естественное снижение способности глаза фокусироваться на близких объектах из-за уплотнения хрусталика. Потребность в очках для чтения в этом возрасте является нормальным физиологическим процессом и не зависит от того, носил ли человек очки ранее.
Особенно опасен миф о вреде очков для детей. Некоторые из родителей отказываются от назначения очков своим детям, надеясь, что зрительная система ребёнка «сама научится работать». Однако зрительная система ребёнка находится в стадии формирования, и длительное получение нечёткого изображения может привести к амблиопии — состоянию, при котором зрительные функции развиваются неполноценно.
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