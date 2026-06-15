Офтальмолог Казанцева развеяла главные мифы о ношении очков

Миф о вреде очков часто возникает из-за субъективных ощущений людей. Например, человек с близорукостью, привыкший к чёткому изображению через очки, может испытывать дискомфорт и ухудшение зрения без них. Это связано с тем, что мозг уже привык к высокой чёткости и контраст между чётким и размытым изображением становится особенно заметен.