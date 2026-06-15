Более 5 тысяч вакансий в Хабаровском крае предложат соискателям на Всероссийской ярмарке трудоустройства

26 июня в Хабаровске стартует федеральный этап Всероссийской ярмарки «Работа России. Время возможностей». В крае организуют около 15 площадок, где более 150 компаний предложат соискателям свыше 5 тысяч вакансий. Жители смогут найти работу, в том числе с зарплатой от 150 тысяч рублей. Организации ищут водителей, монтеров путей, машинистов, сварщиков, бригадиров, и других специалистов. «В региональном этапе работодатели края представили 5,8 тысячи вакансий, а мероприятия ярмарки посетили почти 1,5 тысячи человек. Уже более 100 человек смогли найти работу благодаря ярмарке в этом году», — рассказал председатель комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Константин Виноградов. Изучить полную программу федерального этапа в Хабаровском крае можно на сайте профильного комитета. Ярмарка трудоустройства проводится с 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина.