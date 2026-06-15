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В лесах Калининградской области появились первые лисички

Их пока немного, но на жарку хватит.

Источник: Клопс.ru

В лесах Калининградской области появились первые лисички. Об этом рассказала «Клопс» калининградка Елена Устинова, участница сообщества «Грибная банда Калининграда» в понедельник, 15 июня.

Елена на минувших выходных побывала в нескольких лесах области, но удача улыбнулась в Багратионовском районе. Лисички, старт которых из-за холодной зимы и весны без дождей в этом году задержался, наконец проклюнулись.

«Гриб пошёл везде, но в разных точках его рост значительно отличается, — рассказала калининградка. — Где-то это совершенная мелочь, а где-то — и грибок довольно внушительных размеров! Естественно, пока не стоит ждать больших урожаев, но лёд тронулся».

Набрать удалось немного, но для первого раза Елена осталась довольна добычей. «Пожарили и с удовольствием сьели», — подытожила она результат своей «охоты на лис».

Маслята в Калининградской области в этом году тоже показались позже обычного.

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