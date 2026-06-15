Красноярск и Ужур связал новый комбинированный маршрут

15 июня железнодорожники откроют новый мультимодальный маршрут Красноярск — Ужур. В КрасЖД уточнили, что так жители края смогут экономить не только время, но и деньги.
Маршрут объединит ежедневную электричку «Западный экспресс», курсирующую до станции Красная Сопка, с автобусом до Ужура. Пересадка займет у пассажиров «минимум времени».
Отправление состава из Красноярска в 7:32 (по вторникам и пятницам в 07:27), прибытие в Красную Сопку в 12:33. Затем пересадка: отправление автобуса из Красной Сопки от остановки «Станция» в 12:50, прибытие в Ужур на остановку «Автостанция» в 14:01.
Из Ужура автобус уедет в 11:05, прибытие в Красную Сопку в 12:20. Отправление электрички в 12:43.
Решение о запуске маршрута принял губернатором Михаил Котюков.
Уточнить расписание можно по бесплатному телефону 8−800−775−00−00, на официальном сайте «Краспригорода» или в мобильном приложении.
Ранее мы писали, что красноярские электрички «прирастут» дополнительными вагонами из-за начала дачного сезона.
Тем временем в Челябинске, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», достраивают стартовый котлован для прокладки тоннелей метротрамвая на линии «Север — Юг». Он находится на пересечении проспекта Победы и улицы Косарева.