Красноярск и Ужур связал новый комбинированный маршрут

Отправление состава из Красноярска в 7:32 (по вторникам и пятницам в 07:27), прибытие в Красную Сопку в 12:33. Затем пересадка: отправление автобуса из Красной Сопки от остановки «Станция» в 12:50, прибытие в Ужур на остановку «Автостанция» в 14:01.