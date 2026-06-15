В Красноярске протекающую крышу дома проверили с помощью дрона (видео)

В Красноярске инспекторы проверили крышу дома на улице Маерчака с помощью дрона после жалобы жильца. Об этом сообщили в Стройнадзоре по Красноярскому краю.
Житель дома № 42 сообщил о постоянных протечках с крыши. Чтобы быстрее оценить состояние кровли, специалисты запустили беспилотник и осмотрели проблемный участок с воздуха.
Проверка подтвердила жалобу горожанина. Инспекторы выявили неудовлетворительное состояние крыши над вентиляционной шахтой, а также посторонние предметы на кровле. После осмотра в отношении управляющей компании «Меркурий» приняли меры. УК предложили оперативно обеспечить надлежащее содержание крыши многоквартирного дома.
(Фото: Magnific.com).